أسامة المنصور



طالب بطل الدراجات النارية الموتركروس براك الجسمي بسرعة عودة نشاط الدراجات الرملية «الموتركروس» بشكل رسمي.



وقال الجسمي لـ«الأنباء»: «اليوم نحن في أمس الحاجة الى عودة المنافسات الرياضية ليس فقط على صعيد رياضة الدراجات الرملية بل على كل الألعاب المعنية برياضة المحركات وهذه المطالبة يتفق الجميع عليها في أن يبت في أمرها وبأسرع خاصة أننا مقبلون على استحقاقات دولية سنتشرف بتمثيل الكويت وسط هذه البطولات الدولية».



وأشار إلى أن الجميع أصبح يتلمس انحسار هذا الوباء العالمي الذي أثر مما لا شك فيه وبشكل سلبي على مستوى أداء المتسابقين بل أصبحنا نواجه معضلة تتمثل في كيفية عودة الفكر الذهني والبدني للدراج الي جانب التجهيز التقني للدراجة على اعتبار أننا نتعامل اليوم مع أداء ميكانيكي متطور فهو الآخر في كل موسم يحتاج أيضا إلى مراجعة.



ولفت إلى ان الكويت لديها أرضية خصبة قادرة على إبراز المواهب الكويتية في هذه الرياضة وهذه الأرضية أيضا توازي طموح من يقوم بإدارة هذه الرياضة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الموسم الرياضي للموتركروس يمتد لخمسة أشهر حيث يشارك المتسابقون الكويتيون من خلاله في عدة سباقات، أبرزها في الإمارات وقطر والبحرين وهي سباقات ذات هوية دولية، مضيفا: «نطمح الى دخول جولاتنا المحلية للعالمية فنحن لا ينقصنا أي شيء ومؤهلين دوليا خاصة أننا نتمتع بحلبة دولية وخبرات وطنية أصبحت عالمية قادرة على أن ننظم بطولات تحت سقف الاتحاد الدولي للدراجات النارية الـFiM».