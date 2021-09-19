في إنجاز لافت لرياضة الكراتيه الكويتية، تمكن الواعدان غانم الكندري وعبدالهادي العجمي من تحقيق ميداليتين في بطولة العالم للشباب والناشئين تحت 14 سنة المقامة حاليا في تركيا، حيث حصل الكندري على فضية الكاتا بعد أن خسر النزاع في النهائي أمام بطل اسبانيا والعالم، فيما حقق العجمي برونزية القتال في الكوميتية.



هذا، وأشاد رئيس اتحاد الكراتيه محمد الجاسم بالإنجاز الكويتي، وقال: «إنجاز لافت وجاء بعد توقف عامين بسبب كورونا وتداعياتها»، مضيفا: «قدمنا كل أنواع الدعم للاعبينا لظهور مشرف في هذا المحفل العالمي، حيث انطلقت تدريباتنا بعد توقف طويل بعد قرار اللجنة الثلاثية السماح للاعبين بخوض التدريبات، حيث خضعنا لبرنامج تدريبي مكثف لرفع معدلات التقوية واللياقة البدنية، كما أكملنا الاستعدادات في معسكر بتركيا للارتقاء بالمستوى الفني للاعبين قبل انطلاق البطولة بأسبوعين، حيث كان اللاعبون محل فخر واعتزاز بالتزامهم وتعاونهم مع الأجهزة الفنية».