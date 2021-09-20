البطولة كانت بتنظيم مشترك مع FASTtelco وBlink

هذا النوع من الألعاب يسهم في التآلف مع التقنيات الجديدة

البطولة بالكامل أقيمت «أونلاين» وتنافس اللاعبون من منازلهم عبر الإنترنت بألعاب الإثارة «Call of Duty» و «Fortnite»

ProPingخدمة منصة الألعاب الأولى والرائدة بالكويت والمقدمة عبر الألياف الضوئية



يعقوب العوضي



احتضن برج Ooredoo أول من أمس، حفل تكريم الفائزين ببطولة ProPing للألعاب الإلكترونية التي أطلقتها شركة Ooredoo للاتصالات، أول شركة اتصالات تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في الكويت، بتنظيم مشترك مع FASTtelco وBlink، الشركة الرائدة في مجال الألعاب الإلكترونية وتنظيم البطولات الاحترافية.

وقام كل من مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب، ومدير إدارة القطاعات الثابتة نوف المشعان، بتتويج الفائزين في أجواء حماسية والترحيب بجميع الحاضرين من ضمنهم شخصيات مؤثرة في عالم التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية مثل فريق كويت هب وقيمر سناك وعلي دشتي وجاكي.



وجاءت بطولة ProPing للألعاب الإلكترونية انطلاقا من حرص شركة Ooredoo الكويت على تعزيز قدرات الشباب وروح التحدي والمشاركة والانخراط في المجتمع، فضلا عن حقيقة أن مثل هذا النوع من الألعاب يسهم في التآلف مع التقنيات الجديدة.

علما أن البطولة تمت بالكامل «أونلاين» وتنافس اللاعبون من منازلهم عبر الإنترنت بألعاب الإثارة «Call of Duty- Modern Warfare» و«Fortnite».

وتبارت الفرق في مباريات أسبوعية في بيئة رقمية بالكامل طوال فترة انعقاد البطولة والتي امتدت في الفترة ما بين 26 أغسطس إلى 16 الجاري، وتم تقديم مجموعة من الهدايا القيمة لجميع الفائزين.



فائزو Call of Duty- Modern Warfare



فاز بالمرتبة الأولى مشعل نايف المطيري وتم منحه الجائزة الكبرى وهي خط بلاتينيوم بقيمة 20.000 د.ك بالإضافة إلى أربع كراسي وأربع مكتب وأربع شاشات ألعاب من Blink.

وحصل أسامة الظفيري على المرتبة الثانية وفاز بمبلغ نقدي قيمته 600 د.ك، بينما جاء طلال سامر الصراف بالمرتبة الثالثة وحاز مبلغا نقديا قيمته 400 د.ك، وعبر الفائزون عن تقديرهم لخدمات شركة Ooredoo الكويت ومنتجاتها الفريدة، وأشادوا بالجوائز القيمة التي توفرها الشركة.



فائزو لعبة الإثارة Fortnite



فاز بالمرتبة الأولى وليد طلال المطيري، بينما جاء بدر خالد عايض بالمرتبة الثانية وجاء عايد صالح عبيد ميسرة بالمرتبة الثالثة، وأخيرا محمد بن عبدالله وليد زمان الذي حل بالمرتبة الرابعة، حيث نال الجميع هدية جهاز الإكس بوكس.



ProPing باقات حصرية وفريدة



وأعلنت Ooredoo الكويت خلال حفل التكريم الذي شهد حضور ومشاركة العديد من محبي الألعاب الإلكترونية عن أهم مميزات خدمة ProPing، وهي خدمة منصة الألعاب الأولى والرائدة بالكويت والمقدمة سابقا عن طريق شركة FASTtelco عبر الألياف الضوئية.

والتي قد عملت الشركة على تطويرها وتقديمها عبر شبكة الجيل الخامس، حيث أصبحت الخدمة متوافرة وبضمانات تأكيدية ما تتيح للمستخدمين خط تواصل مباشرا مع أكبر أنظمة ومواقع الألعاب العالمية.



كما طرحت Ooredoo الكويت مؤخرا عروض على خدمة الـ ProPing 5G تبدأ من 30 دينارا فقط، ويمكن للعملاء الاشتراك بباقة إنترنت ProPing 5G مع الحصول على راوتر Huawei 5G CPE Pro 2 أو Nokia Fast mile 5G Gateway CPE مقابل 33 دينارا في الشهر الواحد.