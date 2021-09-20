مبارك الخالدي



يستأنف العربي تدريباته الليلة بقيادة المدرب الكرواتي انتي ميشا، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة الممنوحة للاعبين عقب التأهل لنصف نهائي كأس سمو الأمير، تحضيرا للقاء المرتقب مع القادسية الأحد المقبل.



ويخوض «الأخضر» تدريباته بروح معنوية عالية بعد الفوز العريض على الجهراء بخماسية نظيفة والعرض اللافت الذي قدمة الفريق، إذ يأمل الجهاز الفني تكرار هذا الأداء في المباريات المقبلة.

وفي جانب آخر، التحق مدرب اللياقة البدنية بوريس بوريك رسميا بالجهاز الفني للفريق بعد وصوله مساء امس الأول.

وفي الإطار نفسه، استكمل الهيكل الفني لفرق المراحل السنية بعد تولي المقدوني يوغسلاف ترينشكوف إدارة الجهاز الفني لفرق المراحل ومدربا لتحت 20 سنة والمونينغري (الجبل الأسود) اوبرين ساريتش مدربا لفريقي تحت 13 و15 سنة.