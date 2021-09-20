مبارك الخالدي



خاطب اتحاد كرة القدم امس الهيئة العامة للرياضة بطلب لإقامة مباراة القمة بين القادسية والعربي بنصف نهائي بطولة كأس سمو الأمير، حيث علمت «الأنباء» أن الهيئة اوعزت الى فريق عمل ستاد جابر للاطلاع على كتاب اتحاد الكرة، حيث تواجد امس عدد من المهندسين للاطلاع على التقنيات الفنية الملحقة في المعلب للاطمئنان على جاهزيتها.



الجدير بالذكر أن التوجه إلى أقامه اللقاء في ستاد جابر يأتي لقدرته الاستيعابية الكبيرة التي تصل إلى 60 ألف متفرج ولضمان السيطرة على الأعداد الجماهيرية الكبيرة المتوقع حضورها إلى الملعب، وبالتالي ضمان تطبيق شروط الاحترازات الصحية حسب طلب السلطات الصحية.