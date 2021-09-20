يعقوب العوضي



حلّ أزرق «الطائرة» في المرتبة السادسة عشرة والأخيرة في البطولة الآسيوية للكرة الطائرة المقامة حاليا في طوكيو بعد خسارته في آخر مبارياته أمام المنتخب التايلندي بنتيجة 3-1، وبذلك اختتم منتخبنا مشواره في البطولة، حيث سيعود اليوم إلى البلاد.



من جهة أخرى، تلقى لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الكويت سابقا محمد الديحاني عدة عروض من أندية في الدوري الممتاز وذلك اثر وصوله لسن 30 عاما واعتباره لاعبا حرا، حيث يفاضل حاليا بين 3 عروض مختلفة ولكن كاظمة يعتبر أقرب الفرق للحصول على خدماته.

وبين الديحاني قائلا: «أدرس عدة عروض قدمت لي من مختلف الأندية في الدوري الممتاز ولم أستقر على أي فريق حتى الآن ولكن أطمح الى تقديم موسم مميز وأن أكون عند حسن ظن الجميع».