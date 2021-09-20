يعقوب العوضي



يشارك المنتخب الوطني الأول لكرة اليد في بطولة دولية ودية تقام في الدوحة نوفمبر المقبل تمهيدا للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة ممثلة في بطولة آسيا (تصفيات كأس العالم)، كما تقدم الجهاز الإداري بقيادة مدير المنتخب فهد الهاجري بمقترح إقامة مباراة ودية تجمع بين المحترفين في الدوري العام والمنتخب الوطني لتوفير مواجهة من العيار الثقيل في إطار تجهيزات «الأزرق» للمستقبل.



وفي هذا الإطار، قال فهد الهاجري إن خطة إعداد المنتخب تسير حسب خطة مدروسة بعناية من قبل الأجهزة الإدارية والفنية في الاتحاد وتحت إشراف مدربين على مستوى عال من الدراية الفنية في اللعبة، مضيفا أن الاستعدادات المستمرة لها فوائد إيجابية للغاية كوضع اللاعبين في التحديات باستمرار بالإضافة إلى إبقائهم في مستوى فني وبدني عال.

وبين: «قد نخوض مباراة أو مباراتين حسب الإمكانات المتاحة وبحسب ارتباطات اللاعبين مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية».



إلى ذلك، يتطلع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب بوريس دينيتش إلى صافرة بداية الدوري بقسميه الممتاز والدرجة الأولى بهدف استكشاف المواهب الجديدة التي قد تخرجها الفرق المتنافسة، حيث سيتواجد دينيتش في مباريات الدوري الممتاز بالجولة الافتتاحية في 29 الجاري، فيما سيتابع مساعدوه دوري الدرجة الأولى، لاسيما أن باب الاختيار مفتوح للجميع.



من جهة اخرى، اختتمت قبل يومين دورة الحكام المستجدين لكرة اليد التي انطلقت في مركز إعداد القادة في الخالدية في 5 سبتمبر بمشاركة 56 طالبا وطالبة، إذ حاضر فيها رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي جاسم السويلم ونائب رئيس اللجنة الحكم الدولي أحمد المطوع، ومن المقرر أن يتم اختيار عدد من المشاركين في الدورة كحكام للبطولات المختلفة للموسم المقبل.



من جهته، أكد السويلم أن الدورة شهدت مشاركة جيدة وفاعلة، مشيرا إلى أن الإقبال على التحكيم يعد مؤشرا جيدا لانتشار اللعبة وتطورها.