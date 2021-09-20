هادي العنزي



أكدت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد كرة السلة سعاد الرومي، أن مشاركة منتخب الكويت للسيدات في الدوري العالمي للشباب بتركيا الذي يختتم اليوم جاءت ناجحة ومتميزة، رغم عدم الحصول على مراكز متقدمة في البطولة العالمية التي شارك فيها 900 لاعب ولاعبة من 53 دولة، وقد مثل أزرق السيدات في كاتا الكراتيه جود عيسى، وتولاي أحمد، ومنى القطان.



وذكرت الرومي في تصريح خاص لـ«الأنباء»، أن منتخب الكويت للسيدات للكراتيه دخل بمعسكر تدريبي خارجي بمدينة اسطنبول التركية تحضيرا للبطولة منذ 4 الجاري حتى موعد انطلاق المنافسات العالمية، مضيفه: «شهد المعسكر التدريبي تحضيرا بدنيا وفنيا عاليا للاعبات عبر التدريب على فترتين صباحية ومسائية بقيادة المدرب الوطني عدنان الفرج، كما أقمنا عددا من اللقاءات الودية مع منتخب تركيا للسيدات، بالإضافة إلى تدريبات مشتركة، مما عاد بالنفع الكبير على اللاعبات وأسهم في تطوير قدراتهن الفنية والبدنية وقدمهن بصورة طيبة في الدوري العالمي».