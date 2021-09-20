يحيى حميدان



يختتم فريق الكرة بنادي الكويت تدريباته اليوم لمواجهة السلط الأردني غدا في نصف النهائي منطقة غرب في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي ستكون بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة فقط.



ويضع مدرب «الأبيض» التونسي فتحي الجبال لمساته الأخيرة على شكل الفريق والذي سيكون مقاربا بنسبة كبيرة لتشكيلة آخر مباراة أمام خيطان (2-0) في ربع نهائي كأس الأمير، حيث فضل الجبال استغلال تلك المواجهة في الوقوف على قدرة اللاعبين على تطبيق التكتيك اللازم بالعناصر التي ستكون متاحة في البطولة القارية.



وستكون صفوف «الأبيض» مكتملة بعد عودة كل من لاعب خط الوسط طلال الفاضل والمهاجم ابراهيم كميل بعد غيابهما عن المباراة الأخيرة بسبب إصابات عضلية بسيطة فضل معها الجهاز الفني إراحتهما.



من جهته، خاض «السلط» حصتين تدريبيتين على الملعب الفرعي لستاد نادي الكويت بكيفان في اليومين الماضيين، على أن يتدرب اليوم على الملعب الرئيسي الذي سيحتضن اللقاء.



ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة اليوم عبر الاتصال المرئي.