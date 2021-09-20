يحيى حميدان



حصل فريق الكرة بنادي برقان على راحة لمدة يومين عقب خسارته من القادسية 0-2 مساء اول من امس ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الأمير، على أن يعاود «الذهبي» تدريباته مساء غد بصفة طبيعية استعدادا لخوض بطولة دوري الدرجة الأولى المقررة في اوائل نوفمبر المقبل.



ووضع الجهاز الفني لبرقان بقيادة المدرب أنور يعقوب برنامجا خاصا لإعداد الفريق خلال المرحلة الحالية واستغلال التوقف الطويل عبر اقامة مجموعة من المباريات التجريبية لتجهيز المحترفين الأجانب بشكل خاص لدوري الدرجة الأولى بعد وصولهم متأخرين للبلاد ولم يحصلوا على كفايتهم من الحصص التدريبية.



من جهته، قال مدير فريق برقان مصطفى عزيز إن «الذهبي» قدم مباراة طيبة ومرضية بالنسبة لنا أمام خصم كبير مثل «الأصفر» ويضم لاعبين على أعلى مستوى، مشيرا إلى انهم حاولوا مجاراة المنافس حسب الإمكانيات المتاحة وغياب أحد المحترفين الأجانب وهو النيجيري شيبوزي باول بسبب خلاف مالي بينه وبين ناديه الأصلي.



وأضاف عزيز في حديث خاص مع «الأنباء» أن مشكلة باول تم حلها بعد تسلم النادي السابق لباول مستحقاته المالية، على أن يتم إرسال بطاقته الدولية اليوم.



وأوضح عزيز أن الهدف الرئيسي لبرقان هو الصعود للدوري الممتاز وهو ما سنعمل عليه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على أن صفوف الفريق لا تعاني من الغيابات بسبب الاصابة بعد شفاء المهاجم فرحان سعد من الشد العضلي الذي غيبه عن لقاء القادسية، وسيعود للتدرب بصفة طبيعية غدا بسبب رغبة الجهاز الفني في عدم المجازفة به وخسارته لفترة أطول.