عبدالعزيز جاسم



قال مدرب القادسية خير الدين مضوي بعد الفوز على برقان 2-0 والتأهل لمواجهة العربي بنصف نهائي كأس الأمير إن التحضير لـ «الديربي» المرتقب قد بدأ فلكل مباراة خصوصيتها وأهميتها لذلك أتمنى أن تكون مباراة كبيرة، لاسيما أنها نهائي قبل أوانه.



وأضاف مضوي: «الأصفر» كان الطرف الأسرع في المباراة والأكثر استحواذا وانتقالا بالكرة من الدفاع للهجوم لذلك سيطرنا على المباراة بشكل كبير مع إتاحة عدد من الفرص الخطرة التي كان من شأنها زيادة المعدل التهديفي إلا أن الأهم في الوقت الحالي أن المستوى للفريق بشكل عام يبشر بالخير، كما أثنى على الحضور الجماهيري وهو ما يمنح النادي واللاعبين القوة لتقديم كل ما لديهم لذلك يجب أن نشكرهم على المساندة المميزة.



من جهته، أكد مدير فريق الكرة بالقادسية فيصل الشمري أن نصف النهائي سيجمع فريقين كبيرين لهما صولاتهما في البطولات، متمنيا أن تظهر المباراة بشكل يليق باسم الكرة الكويتية، موضحا أن مباريات الكؤوس قد لا يظهر بها الفريق بالمستوى المأمول بسبب الضغط إلا أن المهم في الوقت الحالي هو التأهل والحصول على اللقب.



وأشار الشمري إلى عودة الموقوفين فهد الأنصاري وخالد إبراهيم وعبدالوهاب الصليلي إلى تشكيلة الفريق بعد انتهاء فترة الإيقاف.