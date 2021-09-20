هادي العنزي



أكد مدير لعبة كرة السلة بنادي الجهراء سعد العدواني لـ«الأنباء» أن الفريق الذي وصل الى القاهرة أمس الأول ليبدأ معسكرا تدريبيا يمتد لأسبوعين سيلعب مباراتين وديتين أو 3 على أقصى تقدير مع الأندية المصرية، وذلك بناء على طلب مدرب الفريق التونسي منعم الحبيب، لافتا إلى أن التدريبات ستكون على فترتين صباحية ومسائية وصولا لأفضل جاهزية ممكنة، قبل مواجهة القادسية في أولى مباريات الفريقين في الدوري الممتاز 3 أكتوبر المقبل.



وأشار العدواني إلى أن بداية التحضير جاءت صعبة نسبية، نظرا للظروف المختلفة للاعبين، مضيفا: «اكتمل الحضور للتدريبات قبل المغادرة بأسبوع، ونأمل أن نصل إلى الجاهزية الكاملة في المعسكر الخارجي، وسنسعى للمنافسة على جميع البطولات المتاحة (دوري وكأس)، وذلك رغم صعوبة المنافسة»، لافتا إلى أن مشاركة المحترفين في الدوري تعد إضافة فنية مهمة، من شأنها النهوض بالمستوى الفني العام للمباريات، والفرق على حد سواء.