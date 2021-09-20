أعلنت لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي عن رزنامة بطولاتها مع عودة الحياة الطبيعية والجماهير الرياضية، حيث ذكر عضو مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة علي الشمالي أن اللجنة وضعت في اعتبارها الأول العودة الشاملة للبطولات المحلية عقب الغياب القسري بسبب جائحة الكورونا، وذلك من خلال إقامة 3 بطولات للويك بورد (الكيبل) خلال سبتمبر الجاري تنتهي في نوفمبر المقبل، و4 بطولات للزوارق السريعة وزوارق النزهة تستهل في نوفمبر المقبل وتنتهي من خلال إقامة البطولة الرابعة الختامية في فبراير المقبل ضمن احتفالات النادي بأعياد الكويت الوطنية.



وأضاف الشمالي ان اللجنة ستقيم أيضا 3 بطولات للغوص الحر والرماية تحت الماء خلال سبتمبر الجاري تنتهي في فبراير، فيما وضعت في اعتبارها أيضا استكمال مشاركات الفريق الكويتي للزوارق السريعة للجولتين المقبلتين لبطولة العالم 2021 والتي ينظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM، في الوقت الذي يتواجد فيه حاليا في اسبانيا البطل الدولي للزوارق السريعة وقائد زورق الفريق الكويتي بدر الدوسري وذلك لتجهيز زورقه (كويت B24) لخوض منافسات الجولة الثانية والتي ستقام منتصف أكتوبر المقبل في اسبانيا، إلى جانب مشاركة الفريق في الجولة الثالثة والختامية التي ستقام في نوفمبر المقبل بمدينة ملقا الاسبانية.