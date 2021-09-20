أشادت الاتحادات الرياضية ببادرة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بإطلاق العمل لوضع استراتيجية للهيئة العامة للرياضة في هذا التوقيت بالذات، مؤملين أن تحمل مخرجاتها ما يؤهل الرياضة الكويتية للتحضير والاستعداد المثالي لأولمبياد باريس 2024.



وطرح ممثلو الاتحادات خلال الحلقات النقاشية مع صناع الاستراتيجية، عدد من التحديات والصعوبات كان أبرزها ضرورة إعادة النظر في الميزانيات والدعم المالي لتمكين الاتحادات من استقطاب مدربين ذوي كفاءة عالية ومنح الفرصة للاعبين وتهيئتهم من خلال معسكرات طويلة وتوفير التفرغات والدعم المادي والمعنوي للمشاركة في البطولات الدولية للحصول على تصنيف دولي يؤهلهم للمشاركة في الأولمبياد والبطولات العالمية بالإضافة إلى توفير المقومات التي تهيئ اللاعبين للمشاركة في هذه الاستحقاقات بوجود أخصائي تغذية، أخصائي نفسي، طبيب مختص والتعاون مع وزارة التربية بتسهيل عملية إعداد الطالب المتوقع مشاركته في الأولمبياد والسماح للطالب بالدراسة عن بعد في حال وجوده في المعسكر وتشكيل لجنة من جميع الاتحادات لاختيار الموهوبين وعمل برنامج لكل اتحاد لإعداد البطل الأولمبي.



وضرورة وجود لجنه للمتابعة ورصد المستويات والتقييم بالإضافة إلى ترقية الاحتراف من جزئي إلى احتراف كلي للاعب المميز الذي يتوقع منه تحقيق بطولات وعدم إتاحة الاحتراف الكلي لجميع اللاعبين، وتحدد ذلك لجان لتقييم الأداء.



واقترحت الاتحادات العمل على توسيع قاعدة ممارسي الرياضة من خلال التعاون مع وزارة التربية لاستقطاب المواهب وتشجيع المدرب الوطني ومنحه الدعم والامتيازات التي يستحقها، وتشجيع وجذب القطاع الخاص للمساهمة في دعم الرياضة والمزيد من الدعم الإعلامي وتسليط الضوء على إنجازات اللاعبين، وكذلك ضرورة منح المزيد من الاهتمام للرياضة النسائية وشمول لاعباتها في الاحتراف الجزئي والاهتمام بالتخصيص والتوسع في إقامة المنشآت الرياضية الخاصة بالمرأة.



وحول تنظيم العمل بالاتحادات طرح الاقتراح بتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يتجاوز 7 أعضاء في الاتحاد لخلق التجانس بينهم على أن يعين بينهم اثنان من ذوي الخبرات والرقابة على الاتحادات للتأكد من عدم وجود أشخاص يرغبون في الاستفادة من الامتيازات ولا علاقة لهم بالرياضة.