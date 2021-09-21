ناصر العنزي - يحيى حميدان



يخوض الكويت مهمة آسيوية اليوم باستضافته السلط الأردني في نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي «خروج المغلوب» من مباراة واحدة والفائز منهما سيتأهل لنهائي منطقة غرب آسيا، لذلك فإن مهمة «الأبيض» لن تكون سهلة وتتطلب منه الحذر وتخطيها بنجاح.



«الأبيض» الذي يخوض أول تحد حقيقي له هذا الموسم، خاض تدريباته استعدادا لهذه المباراة مكتمل الصفوف بقيادة مدربه فتحي الجبال الذي خاض مع فريقه مباراتين في بطولة كأس سمو الأمير، حيث تمكن من التأهل لنصف النهائي لملاقاة كاظمة الأحد المقبل، كما دعم صفوفه بعناصر محترفة أبرزهم النيجيري جون ميكيل والمغربي مهدي بن رحمة إلى جانب عناصر ذات خبرة أصبحت من ركائز الفريق مثل فهد حمود وفهد الهاجري وسامي الصانع ويوسف ناصر وطلال الفاضل وفيصل زايد والوافد الجديد عبدالمحسن التركماني الذي قدم مستوى لافتا حتى الآن، كما أن المدرب الجبال يملك عناصر احتياطية قادرة على التمثيل الأساسي مثل عبدالله البريكي وأحمد زنكي وشريدة الشريدة واللاعب الشاب ابراهيم كميل، لذلك فإن المدرب ولاعبيه الذين سيحظون بحضور جماهيري يملكون خاصية الفوز إذا أحسنوا في أداء المهام الموكلة لهم.

أما فريق السلط فقد خاض تدريباته منذ وصوله الكويت بإشراف المدرب جمال بوعابد بمشاركة 24 لاعبا علما انه يحتل المركز الثالث في دوري المحترفين الأردني، علما انه يتواجد في دوري المحترفين منذ 3 مواسم فقط لكنه استطاع أن يضع بصمته سريعا بعدما تعاقد مع كوكبة من اللاعبين المميزين.



هذا وأكد مدرب نادي الكويت التونسي فتحي الجبال، جاهزية «الأبيض» لخوض لقاء اليوم، مشيرا إلى أن الفوز يعتبر هدفا لكلا الفريقين، وبالتالي لا مجال للتهاون، لاسيما أن النظام يقضي بخروج المغلوب.



وبين الجبال، في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس «أونلاين»، أنه واللاعبين يسعون لتقديم صورة طيبة في المباراة التي تعد الثالثة رسميا له مع الفريق بعدما خاض مباراتين في كأس سمو الأمير، ونطمح لأن نقدم ما يرضي تطلعات الجماهير الكويتاوية التي تنتظر أن ترى الوجه الحقيقي للفريق.



وأشار الجبال إلى أنه والجهاز المعاون درس إمكانيات السلط جيدا، ونأمل أن نكون حاضرين على كل المستويات لتقديم المردود المنتظر منا لتحقيق الفوز في هذه المواجهة والانتقال إلى النهائي، وختم قائلا: «صفوفنا مكتملة وهذه المباراة تعد مختلفة عن أي مباراة أخرى ولا تخضع لأي مقاييس كوننا نلعب في بطولة قارية مهمة، وكلا الطرفين سينزل بقوة لتحقيق الفوز والظفر بلقب البطولة».



من جهته، قال مدافع «الأبيض» فهد حمود ان استعدادات الفريق كانت جيدة ونبدو في صورة مثالية من ناحية الجاهزية، لافتا إلى أن النسخة الحالية من كأس الاتحاد الآسيوي باتت أهم من النسخ الماضية بعدما تم تخصيص مقعد للفريق الحاصل على اللقب في دوري أبطال آسيا وهو احد اهم أهداف الفريق للتواجد في البطولة القارية الأهم وبالتأكيد تحقيق لقب كأس الاتحاد الآسيوي، الذي يمتلك الفريق خبرة كبيرة فيه كونه الفريق الكويتي الأكثر مشاركة به.



وفي الجهة المقابلة، تمنى مدرب السلط جمال أبوعابد أن يقدم فريقه مستوى يليق بالكرة الأردنية أمام منافس صعب رغم تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة بسبب بعض الظروف التي أعاقته عن الظهور بالصورة المطلوبة، وموضحا أن نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة يعتبر غير عادل إطلاقا، اذ كنا نتمنى أن يكون التأهل عبر نتيجة لقاءي الذهاب والإياب ولكن بسبب قيود السفر المفروضة حاليا في جميع الدول الأمر الذي جعلنا نرضى بالأمر الواقع.



بدوره، قال لاعب السلط مقداد عارف إن رغبة زملائه في التركيز على لقاء الكويت جعلهم يتغلبون على صعوبات الطقس، خاصة أنه يختلف اختلافا كليا عن درجات الحرارة في الأردن، متمنيا ألا يكون هناك تأثير للطقس على زملائه خلال مجرى المباراة اليوم.