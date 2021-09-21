مبارك الخالدي



قرر الجهازان الفني والإداري لمنتخبنا الأولمبي تعديل موعد سفر الى سلطنة عمان لمدة 24 ساعة ليكون السفر في 28 الجاري بدلا من 27، وذلك بسبب إقامة مباراة العربي والقادسية في نصف نهائي كأس سمو الأمير والتي تم تحديدها لتقام في 27 الجاري.



وبحسب برنامج رحلة «الأزرق الأولمبي» فمن المقرر ان يلعب مع منتخب نظيره العماني مباراة ودية في 30 الجاري على أن تغادر بعثة المنتخب السلطنة في 2 أكتوبر متوجهة إلى الدمام لخوض منافسات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة المقرر انطلاقها 4 أكتوبر، إذ سيلعب في المجموعة الأولى إلى جوار منتخبات الأردن واليمن وعمان.

وبحسب جدول مباريات البطولة سيلعب منتخبنا أولى مبارياته أمام منتخب اليمن في 4 أكتوبر ثم يلتقي الأردن 6 منه ويختتم مواجهات الدور التمهيدي بلقاء منتخب عمان 8 منه.