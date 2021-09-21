يحيى حميدان



تتجه النية لدى إدارة نادي التضامن لإلغاء فكرة إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة والتي تسبق انطلاق الدوري الممتاز أوائل نوفمبر المقبل.



يأتي هذا في ظل صعوبة اكتمال عناصر «العنيد» في المعسكر الخارجي بسبب التحاق الخماسي الأجنبي بمنتخباتهم وهو ما يعني عدم استفادة الجهاز الفني بقيادة المدرب السلوفاكي رومان بيفارنيك من فكرة المعسكر الخارجي.



ويفضل الجهاز الفني للتضامن حاليا إقامة مباريات تجريبية محلية خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ مواجهاته أمس أمام السالمية، على أن يواجه خيطان الاثنين المقبل، وجار العمل من جانب الجهاز الإداري بقيادة عضو مجلس الإدارة رئيس الجهاز فهد دابس لتوفير مباراة ثالثة في احتاج المدرب بيفارنيك لها.