ناصر العنزي - عبدالعزيز جاسم



في مباراة ماراثونية يستحق أن يطلق عليها مباراة ركلات الجزاء، اقتنص كاظمة الفوز من النصر «الأفضل» بالركلات الترجيحية



«5-4» بعد انتهاء المباراة بالتعادل «1-1» سجلا من ركلتي جزاء أيضا، وبذلك اكتمل المربع الذهبي لـ «أغلى الكؤوس» حيث سيواجه «البرتقالي» نظيره الكويت الأحد المقبل، فيما سيكون طرفا نصف النهائي الثاني القادسية والعربي في مواجهة مرتقبة الاثنين المقبل، التي يحتضنها ستاد جابر في ظل الإقبال الجماهيري الكبير المتوقع.



جاء الشوط الأول مناصفة للفريقين مع أفضلية لـ «العنابي». وشهد ركلتي جزاء للفريقين، إذ سجل أولا «العنابي» عن طريق مشاري العازمي (29) ثم عادل النتيجة شبيب الخالدي (42).



وفي الشوط الثاني، لم يحدث تغيير يذكر وتمسك الفريقان بنتيجة التعادل، كما لم يشهد شوطا اللقاء الإضافيان أي جديد، حيث تمسك كل فريق بالحذر الدفاعي مع عدم المجازفة وصولا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لكاظمة.



عواد: «العنابي» كان الأقرب للتأهل



هذا وأكد مدرب النصر سلمان عواد أن «العنابي» قدم أداء متميزا أمام كاظمة.

وقال لـ «الأنباء»: «ظهر الفريق بشخصيته المعتادة الساعية للفوز، وهو ما علمنا عليه منذ بدء تولى المهمة، وقد قدم الفريق أداء متكاملا دفاعا وهجوما طوال 120 دقيقة، رغم ما يتمتع به الخصم من جودة فنية متمثلة في العديد من لاعبيه وبمختلف المراكز، وقد كانا الأقرب للتأهل لكنها كرة القدم، وعلينا قبول نتائجها في حالتي الفوز والخسارة».



وبارك عواد تأهل كاظمة لنصف النهائي، متمينا التوفيق لرباعي «المربع الذهبي» لكأس سمو الأمير، ومضيفا: نعمل على تشكيل توليفة متجانسة من اللاعبين لخوض منافسات الموسم الجديد، بحيث يتوافر أكثر من لاعب في كل مركز، مما يتيح مزيدا من الخيارات التكتيكية خلال المباريات، ونأمل أن يواصل اللاعبون حرصهم على حضور التدريبات وتطورهم الفني وتقدمهم البدني وصولا إلى أفضل المستويات.