عبدالعزيز جاسم



بارك مدرب كاظمة الصربي داركو نيستروفيتش للاعبي فريقه التأهل إلى نصف نهائي كأس سمو الأمير، بعد التغلب على النصر، مؤكدا أن المواجهة جاءت صعبة على الفريقين.



وقال: «الفوز بركلات الترجيح يعتمد على الحظ بالدرجة الأولى، وقد كان إلى جانبنا أمام منافس قوي وفي مواجهة مهمة، حيث قدم اللاعبون أفضل ما لديهم طوال 120 دقيقة وكانوا الأجدر بتحقيق الفوز».

وأشار داركو الى أن «المربع الذهبي» يضم أفضل الأندية الكويتية، وفي مواجهتنا المقبلة مع الكويت، فإن الترشيحات تصب في مصلحة المنافس، ولكن «البرتقالي» سيسعى إلى تحقيق المفاجأة، وهذا أمر وارد ومتوقع في كرة القدم، وسنقدم 200% من عطائنا، وسنلعب بطريقة ذكية أيضا، حيث أثبتنا جدارتنا بالتأهل رغم الظروف الصعبة التي عانى منها الفريق، ومنها غياب المحترفين وإصابة لاعبين وحصول ناصر فالح على بطاقة حمراء في مواجهة السالمية بالدور التمهيدي، ورغم ذلك تمكنا من الفوز والتأهل، مؤكدا أن الفريق في تطور وتقدم مستمرين بعد كل مباراة، وفي المجمل أتوقع أن تكون مواجهة الكويت وكاظمة ذات مستوى يليق بكرة القدم الكويتية.