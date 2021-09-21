مبارك الخالدي



عقد أمين عام اتحاد كرة القدم صلاح القناعي اجتماعا صباح امس مع عدد من المسؤولين وفريق عمل ستاد جابر، وذلك بمقر الهيئة العامة للرياضة، حيث ناقش مع المسؤولين عددا من الملاحظات حول الاتفاق على إقامة مباراة القادسية والعربي في نصف نهائي كأس سمو الأمير على الستاد الدولي المقررة إقامتها الاثنين المقبل.



وعلمت «الأنباء» أن فريق العمل سيبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة ليظهر الستاد في حلته المعتادة.



وفي شأن متصل، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة اقامة المواجهة الثانية في نصف النهائي بين فريقي الكويت وكاظمة يوم الاحد المقبل 26 الجاري، وذلك على ستاد صباح السالم بالمنصورية.