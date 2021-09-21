تعاقدت إدارة الصليبخات مع المحترف المصري أحمد القصبي، لتدعيم صفوفها، حيث يتميز اللاعب بإمكانيات جسمانية ومهارية كبيرة وطول يصل لمترين، حيث سبق له اللعب مع أندية الجيش وسبورتنغ والحوار والنصر للبترول المصرية، ولديه خبرة في الدوري العماني مع نادي جعلان.



وفي السياق ذاته، أشاد المدير الإداري لطائرة الصليبخات فلاح راضي، بالتعاقد مع القصبي والذي يعتبر إضافة لـ «أحمر الشمال» الذي يطمح للمنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى والتأهل لدوري الأضواء بالموسم المقبل، مشيرا إلى تكليف جهاز اللعبة المدرب المصري أحمد رفعت بتولي القيادة الفنية للفريق الأول إلى جانب استقدام بعض اللاعبين المحليين لتدعيم الفريق، مثل عبدالله ستين من العربي وسيد بهبهاني من اليرموك.



وبين أن الجهاز الفني للفريق يعمل على لعب عدد من المباريات التجريبية مع فرق الدوري الممتاز، وهي المباريات التي يحتاجها الفريق للوقوف على مستوى كل لاعب، واختيار التشكيلة المثالية التي سيبدأ بها المدرب موسمه الجديد، حيث سيلتقي الخميس المقبل مع التضامن الصاعد الجديد للممتاز بعقبها الأسبوع المقبل مباراته أمام العربي.