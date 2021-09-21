هادي العنزي



وضعت قرعة بطولة الأندية العربية الـ 33 لكرة السلة التي أجريت في مقر الاتحاد العربي لكرة السلة بالقاهرة مساء أمس نادي الكويت في المجموعة الرابعة مع أندية بيروت اللبناني، والبطايح الإماراتي، والغرافة القطري، والمنامة البحريني، فيما جاء ممثل الكويت الثاني نادي اليرموك في المجموعة الثانية مع أندية الشارقة الإماراتي، والوكرة القطري، واليوناني السوداني، والزهراء التونسي، وتنطلق منافسات البطولة العربية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري المصري في 29 الجاري، وحتى 9 أكتوبر المقبل.



وقسمت الأندية الـ 18 المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية بليدا الجزائري، والميناء اليمني، واتحاد الفتح المغربي، بالإضافة إلى مستضيف البطولة نادي الاتحاد السكندري، فيما جاء الأهلي المصري على رأس المجموعة الثالثة إلى جانب أندية الوداد الجزائري، وحضر موت اليمني، والفتح السعودي.