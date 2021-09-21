أكد مدرب منتخبنا الوطني لكرة الطاولة ونادي الإرادة لذوي الإعاقة أحمد فاروق أن منتخب السيدات لكرة الطاولة لذوي الإعاقة اكتمل تشكيله في الأشهر الأخيرة بعد انضمام عدد من اللاعبات، وبما يمكن من المشاركة في المنافسات الدولية المقبلة.



وقال لـ «الأبناء»: «لدينا عناصر متميزة من اللاعبات لعل في مقدمتهن ملاك العنزي، التي نتوقع لها مستقبلا جيدا في كرة الطاولة، بعد تصنيفها في البطولة الدولية المقبلة، ونأمل أن تنافس على المراكز المتقدمة عربيا ودوليا، كما لدينا عهد الرشيدي، وريم العنزي، وسارة السالم نأمل أن يواصلن تطورهن الفني في الفترة المقبلة»، لافتا إلى أن التدريبات تأثرت سلبا جراء جائحة كورونا التي أدت لتوقف التدريبات لفترات طويلة.

وذكر المدرب المصري أحمد فاروق أن رياضة كرة الطاولة تعد من بين الألعاب التي تناسب طبيعة الفتاة في مختلف مراحل عمرها، مبينا «الطاولة» سهلة التعلم من حيث المهارات الأساسية، ولا تحتاج لأدوات كثيرة، ونرصد انتشارا ملحوظا للعبة بين ذوي الإعاقة، مشيدا بدعم مجلس إدارة نادي الإرادة برئاسة دعيج الهاجري على دعم ومساندة منتخب الكويت لكرة الطاولة.



من جانبها، أبدت لاعبة منتخب الكويت لكرة الطاولة ملاك هادي العنزي حرصها على تمثيل بلدها الكويت بأفضل صورة ممكنة في البطولات الدولية المقبلة.

وقالت «نتدرب بشكل يومي حرصا على تطوير قدراتنا الفنية، وصولا لافضل مستوى فني ممكن، وبما يمكننا من المنافسة على المراكز المتقدمة، والفريق يحظى باهتمام كبير من قبل الجهازين الفني والإداري، وكذلك اللجنة البارالمبية الكويتية، وهذا يدفعنا إلى الأمام، لتحقيق الآمال والطموحات».