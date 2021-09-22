احتفل فريق جازو للسباقات GR مؤخرا بإنجاز مذهل آخر، حيث حقق كالي روفانبيرا فوزه الثاني في بطولة العالم للراليات WRC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA على متن مركبة تويوتا يارس للراليات WRC التي تحمل الرقم 69، وذلك بعد الانتصار الذي حققه في رالي أكروبوليس الأسطوري باليونان، في حين اعتلى سيباستيان أوجييه منصة التتويج بالمركز الثالث على متن مركبة تويوتا يارس للراليات WRC التي تحمل الرقم 1، ما عزز مركزه المتقدم هو وفريقه في ترتيب البطولة.



روفانبيرا حقق فوزا مذهلا على المضمار خلال المرحلة الافتتاحية في آخر أيام السباق، وأكملها بفارق بلغ 14.1 ثانية، وقد تابع انتصاره ليحقق الفوز على متن مركبة تويوتا يارس للراليات WRC التي تحمل الرقم 69، وأسرع زمن في مرحلة «باور» الأخيرة Power Stage، في حين حل روفانبيرا وأوجييه من بين الثلاثة الأوائل بفارق بلغ 3.9 ثوان فقط في ختام اليوم الثاني من الرالي.

وقد استمتع روفانبيرا ومساعده جون هالتونين ببداية قوية في اليوم الثالث من السباق، حيث فاز كلاهما بالمراحل الـ 4 كاملة من الدورة الافتتاحية، ما أتاح لهم الصدارة لأكثر من نصف دقيقة خلال يوم الرابع والأخير من السباق.



هذا، وقد احتل إلفين إيفانز في المركز الثاني في مرحلة «باور» الأخيرة Power Stage، في حين حل أوجييه في المركز الثالث، حيث حقق أوجييه والسائق المساعد جوليان إنغراسيا المركز الثالث على منصة التتويج على متن مركبة تويوتا يارس للراليات WRC التي تحمل الرقم 1. وفي الوقت الحالي، يتصدر أوجييه ترتيب السائقين بفارق 44 نقطة مع تبقي 3 سباقات من البطولة.

ومع صعود الفريق منصة التتويج للمرة الخامسة لهذا العام، وبفضل النقاط الإضافية التي حصدها من مرحلة «باور» الأخيرة Power Stage، فقد عززت تويوتا من تقدمها في فئة المصنعين بـ 57 نقطة.



ومن المقرر أن يخوض فريق جازو للسباقات GR رالي فنلندا الذي يقام للمرة الأولى منذ عامين خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل، وكان الفريق قد فاز بالنسخ الـ 3 السابقة من هذا الرالي الذي يقام بالقرب من المقر الرئيسي للفريق بجوار ساحة الخدمات بمنطقة يوفاسكولا. وعلى الرغم من ذلك، فإننا لا نعلم ما قد يشهده الحدث الخريفي المعروف بالسرعات العالية، والقفزات الكبيرة.