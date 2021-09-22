أسامة المنصور



ينطلق رالي قبرص الدولي بنسخته الـ 49 والذي يعتبر الجولة الرابعة من بطولة الشرق الأوسط للراليات مساء الجمعة المقبلة ويستمر حتى مساء الأحد 26 الجاري وسط مشاركة خليجية لافتة هذا العام.



وتسعى المشاركة الخليجية بالظفر بلقب الرالي قياسا لحجم المشاركة التي تتوزع على فئاته، حيث يمثل الكويت البطل مشاري الظفيري وملاحه القطري المخضرم ناصر الكواري ومن قطر يأتي سوبرمان الرياضة القطرية ناصر بن صالح العطية ومواطنه ناصر بن خليفة العطية وصولا إلى سلطنة عمان التي يمثلها البطل العماني حمد الوهيبي الذي يعود مجددا إلى منافسات البطولة ومواطنه عبدالله الرياحي الذي سيتولى قيادة فورد فيستا R5.



تجدر الإشارة إلى أن رالي قبرص الدولي 2021 الذي ينظمه الاتحاد القبرصي للسيارات يتكون من 12 مرحلة تتميز هذه المراحل بجغرافية صخرية وهو عكس ما كان عليه في السنوات الأخيرة، حيث هناك تنوع في جغرافية المراحل مما أسهم بوجود ذلك التميز الذي دائما ما يأتي مع هذا الحدث، وفي السياق ذاته، فقد أعلن في وقت لاحق بأن المسافة الإجمالية للرالي تصل إلى 663.22 كيلومترا وتعتبر هذه المسافة أحد عناصر التحديات التي تواجهها المشاركة الخليجية في ظل مراحل خاصة تعد من أقوى المراحل في الشرق الأوسط



نظرا لطبيعتها وتضاريسها التي تحتاج إلى مهارة عالية في القيادة إلى جانب عنصر التركيز الذي يجب ألا يكون غائبا أثناء مجريات السباق.