في إطار التزامه المتواصل بالمساهمة ودعم النشاطات الرياضية، أعلن البنك الأهلي الكويتي عن رعايته لأكاديمية فيوتشر تشامبين لكرة القدم لفئة البراعم، حيث يتولى فريق كويتي معتمد من الاتحاد الكويتي والاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهام الإشراف والتدريب في هذه الأكاديمية.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام شؤون مجلس الإدارة في البنك الأهلي الكويتي فوزي الثنيان، أثناء تسليم شيك الرعاية إلى مدير الأكاديمية حسن كرم بحضور مدير أول، البنك الأهلي الكويتي علي البغلي: «يسعدنا الدعم والمساهمة في رعاية نشاطات اجتماعية مختلفة خصوصا المتعلقة بالأطفال لما لها من دور كبير في تربية الأطفال وتشجيعهم على المشاركة الجماعية مع أقرانهم.

نفتخر بوجود أكاديميات رياضية مثل أكاديمية فيوتشر تشامبين لكرة القدم لإسهامهم في تدريب وتنمية مهارات فئة البراعم بشكل جماعي وتعزيز روح الفريق الواحد عند الأطفال بعيدا عن النشاطات الفردية مثل اللعب بالأجهزة الإلكترونية التي تساعد على العزلة والتوحد».



من جانبه، تقدم كرم بجزيل الشكر والتقدير الى البنك الأهلي الكويتي لما يقدمه من مساهمات واهتمام كبير في دعم المبادرات الاجتماعية بشكل عام، ولرعايته الأكاديمية فيوتشر تشامبين بشكل خاص، مبينا ان رعاية البنك الأهلي الكويتي ستساهم في تطوير وإعداد اللاعبين وتنمية مهاراتهم ومواهبهم الكروية.



هذا، ويواصل البنك الأهلي الكويتي تقديم دعمه لمثل هذه المبادرات الاجتماعية بهدف تعزيز دوره في التأثير الإيجابي في حياة الأفراد.