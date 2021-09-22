بلغ المحرق البحريني الدور النهائي في منطقة الغرب ضمن مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي مجردا العهد اللبناني من اللقب بعدما تغلب عليه 3-0 مساء الاثنين على ملعب «الشيخ علي بن محمد آل خليفة» في المنامة.



وسجل الأهداف النيجيري موسيس أتيدي (68) وأحمد الشروقي (86) وعبدالله أحمد الحايكي (90+2).



ومن المقرر أن يلتقي المحرق بطل العام 2008 في النهائي مع الفائز من لقاء الكويت الكويتي والسلط الأردني الذي أقيم مساء أمس.



ويلعب في نهائي منطقة الشرق ناساف كارشي الأوزبكي مع موهن بوغان الهندي غدا الأربعاء. على أن تقام المباراة النهائية بين بطلي الغرب والشرق في 5 نوفمبر المقبل في أرض ممثل الغرب.



وتطلع «المارد الأصفر» إلى مواصلة حملة الدفاع على لقبه الذي أحرزه في 2019 على حساب «25 أبريل» الكوري الشمالي، قبل أن تلغى نسخة العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.



وبشكل عام، غلب الحذر على أداء الفريقين بالشوط الأول، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، واعتمد مدرب المحرق عيسى السعدون على الثنائي المغربي أمين بنعدي والنيجيري موسيس أتيدي في الوسط الدفاعي لإيقاف هجوم العهد، مع الهداف أحمد الشروقي وعبدالوهاب المالود في الأمام، أما المدير الفني للعهد باسم مرمر فاستعان بخبرة لاعبيه الدوليين لاسيما الحارس مصطفى مطر وحسين دقيق وهيثم فاعور فضلا عن السوري الدولي عز الدين عوض في الوسط فضلا عن ثلاثي الهجوم البوسني هاريس هاندزيتش ومحمد قدوح وهلال الحلوة.



وواصل الفريقان حذرهما في الشوط الثاني، كما ضاعف المحرق من ضغطه ما دفع الفريق اللبناني الى استعمال الخشونة لإيقافه، وأثمر ضغط المحرق عندما مرر المالود كرة أمامية في عمق دفاع العهد فكسر أتيدي مصيدة التسلل وسدد الكرة بذكاء مستغلا سوء التفاهم بين المدافع نور منصور ومطر الذي خرج من مرماه على نحو خاطئ (68)، كما تابع الفريق ضغطه وحسم الأمور عبر الشروقي الذي تسلم تمريره بينية ذكية من موسيس وسدد الكرة في الشباك اللبنانية (86)، فيما أطلق رصاصة الرحمة على «المارد الأصفر» عندما مرر البديل أحمد سند كرة بينية إلى البديل الآخر عبدالله الحايكي الذي انفرد وسدد كرة زاحفة صدها الحارس مطر لترتد اليه مجددا ويتابعها في الشباك (90+2).