هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية على التضامن 2-0 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأول على ستاد ثامر بنادي السالمية التي جاءت ضمن تحضيرات الفريقين لبطولة الدوري الذي ينطلق بقسميه (الممتاز والأولى) سبتمبر المقبل، سجلهما المحترف البرازيلي باتريك فابيانو (55) وفهد الرشيدي (89)، وسيخوض السالمية مباراتين وديتين خلال الأسبوع المقبل، حيث يلتقي نظيره الساحل السبت المقبل، على أن تتبعها بمباراة دوية ثالثة تجمعه بالشباب بعد 5 أيام، وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس الاتحاد في أكتوبر المقبل.



وذكر مدير السالمية بدر الخالدي لـ «الأنباء» أن المدرب التونسي حاتم المؤدب أشرك عددا من العناصر الشابة في مباراته الودية مع «العنيد»، للتجربة وأتاحه الفرصة، خاصة ممن عانوا مؤخرا من إصابات، أو لم يلعبوا في بطولة كأس سمو الأمير المؤجلة أو معسكر الدوحة، مضيفا: «شهدت المباراة تغييرات كثيرة من قبل الفريقين، خاصة التضامن الذي لعب بتشكيلتين على مدار الشوطين، وفي المجمل كانت تجربة مفيدة وجيدة بشكل عام».



وأشار الخالدي إلى أن بداية الموسم الحالي جاءت مغايرة لما اعتادت عليه الأندية، حيث عادة ما تكون بطولة الدوري أولى بطولات الموسم، ولكن هذا العام البداية كانت مع بطولة غالية على الجميع (كأس سمو الأمير)، لكنها بذات الوقت تتطلب جاهزية فنية وبدنية عالية، وهو ما لم يكن متوافرا في أغلب الأندية المشاركة، حيث شهد التحضير تفاوتا كبيرا بين ناد وآخر، فهناك من أقام معسكرا خارجيا، وآخر اكتفى بالإعداد المحلي، مما انعكس تفاوتا كبيرا من حيث المستوى والأداء.



وشدد الخالدي على أن السالمية يدخل بطولة كأس الاتحاد المقبلة لأجل المنافسة واحراز لقبها، وذلك تعزيزا لثقافة الفوز، وللوصول إلى افضل جاهزية ممكنة، لافتا إلى أن «السماوي» يفتقد جهود 4 لاعبين خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد انضمام محمد الهويدي إلى قائمة المصابين إثر إصابته بالكاحل أمام التضامن، إلى جانب مساعد ندا، وأحمد عبدالغفور، وفهد المجمد.