يعقوب العوضي



عاد إلى البلاد فريق اليد الأول بنادي برقان بعدما أنهى معسكرا تدريبيا خارجيا في البوسنة استعدادا لمنافسات الموسم المقبل ممثلة ببطولة الدوري الممتاز وكأس الاتحاد، خاض خلاله



4 مباريات ودية للوقوف على مستوى اللاعبين وزيادة الانسجام بوجود القائد الفني الجديد سعيد حجازي والمدرب الوطني خالد ملحم لقيادة الفريق في مهمته المقبلة حيث فاز في مباراة وخسر 3.



وفي السياق ذاته، أكد أمين سر النادي ورئيس الجهاز الإداري للعبة أنور العتيبي أن المعسكر جاء بنتائجه المرجوة، مشيرا إلى أن المدرب حقق جزءا كبيرا مما يسعى إليه فنيا، مضيفا: «لدينا لاعبون قادرون على تقديم المستوى المأمول وتحقيق النتائج المرجوة ومع دخول المحترفين في البطولات المحلية فإن المنافسين سيجدون صعوبة في كل المباريات، وسينعكس ذلك على جميع الفرق ويرتقي بالمستوى الفني العام».



من جهة أخرى، وصل إلى البلاد المحترف التونسي في «يد» القرين محمد الجيلاني، اذ استقبله مساعد مدير اللعبة حامد مزعل، الذي قال: «اكتمل الفريق بوصول الجيلاني وتدريبات الفريق مستمرة على قدم وساق لإعداد التشكيلة للمنافسات المقبلة، حيث دعمنا صفوفنا بلاعبين مميزين مثل مشعل السويلم، سلمان الشمالي، عبدالله الصفار ومحمد العنزي ونتطلع لتحقيق نتائج إيجابية قريبا».