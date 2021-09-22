هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل على نظيره اليرموك 3-1 في المباراة الودية بين الفريقين مساء أمس الأول على ستاد عبدالله الخليفة ضمن تحضيرات الفريقين للموسم، حيث سجل أهداف «الأشاوس» الإسباني جاي ديمبلي «هدفان» وحسين غلموش، فيما سجل هدف اليرموك المالي ماكان.



إلى ذلك، يسابق الجهاز الإداري للفحيحيل الزمن لإنجاز كل التحضيرات المتعلقة بمعسكر «الأشاوس» التدريبي بتركيا، والمقرر أن يبدأ غدا الخميس لمدة أسبوعين، ولعل أبرز العقبات التي تواجه الجهاز الإداري تتمثل في إنجاز إقامات المحترفين، مما يهدد بتأجيل موعد المغادرة ليومين على أقصى تقدير، أو مغادرة الوفد في موعده، والتحاق المتأخرين من اللاعبين عقب الانتهاء من أنجاز معاملاتهم.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني تواجد جميع اللاعبين في المعسكر التدريبي القصير نسبيا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، سواء في التدريبات الصباحية والمسائية المزمع إجراؤها هناك، أو من خلال المشاركة في المباريات الودية الثلاث المقرر لعبها مع عدد من الفرق التركية.



يذكر أن الفحيحيل يضم في صفوفه 5 محترفين هم: الايفواري سيدريك هنري، الإسباني جاي ديمبلي، البرازيليين والسون ولوزير فرنانديز، بالإضافة إلى السوري عبدالله الشامي، وقد خرج الفحيحيل من أولى مشاركاته في الموسم الحالي من الدور ربع النهائي لبطولة كأس سمو الأمير المؤجلة من الموسم الماضي بعد خسارته من نظيره خيطان 1-2.