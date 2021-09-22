مبارك الخالدي



بشكل رسمي دخل اللاعبون سيف الحشان وعبدالرحمن الشرهان وعلي عبدالرسول تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مساء أمس الأول، حيث شارك اللاعبون الثلاثة في الحصة التدريبية التي قادها المدرب الكرواتي انتي ميشا، اذ يترقب الجهازان الفني والإداري وصول البطاقات الدولية الخاصة باللاعبين الثلاثة خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدا لقيدهم رسميا في قائمة الفريق.



وتسعى إدارة «الأخضر» إلى تعزيز صفوف الفريق الذي تنتظره استحقاقات عربية وآسيوية فضلا عن المسابقات المحلية في الموسم الجديد.



وفي جانب متصل، يواصل الفريق تحضيراته لمواجهته المرتقبة أمام القادسية الاثنين المقبل بنصف نهائي بطولة كأس سمو الأمير، حيث من المتوقع أن يجري الفريق تدريبا رئيسيا على ستاد جابر بعد ورود كتاب لجنة المسابقات باعتماده رسميا ملعبا للمباراة المرتقبة.