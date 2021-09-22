عبدالعزيز جاسم



استعاد خط دفاع القادسية قوته خلال اليومين الماضيين، وذلك استعدادا للمباراة المرتقبة أمام العربي في ديربي الكرة الكويتية بنصف نهائي كأس سمو الأمير المقررة إقامته الاثنين على ستاد جابر.



واطمأن الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري خير الدين مضوي على خط الدفاع بعد وصول المدافع العراقي علي فائز ودخوله التدريبات وانتهاء فترة إيقاف المدافع خالد إبراهيم، بالإضافة إلى تواجد مدافعي المنتخب خالد صباح ويوسف الحقان ما يمنحه عددا من الخيارات في تشكيلته، حيث قدم الثنائي صباح والحقان مستوى لافتا في مباراتي التضامن وبرقان رغم قلة خبرتهما.



أما في وسط الملعب فستمثل عودة فهد الأنصاري استقرارا كبيرا وثقة لباقي اللاعبين لما يملكه من خبرة بعد غيابه عن المباراتين السابقتين، بينما سيكون عبدالوهاب الصليبي أحد الخيارات للمدرب مضوي سواء لاعب أساسي أو بديل عقب عودته من الإيقاف لطرده في مواجهة التضامن وغيابه عن لقاء برقان.



وفي خط المقدمة لم تتأكد بعد مشاركة نجم الفريق وقائده بدر المطوع من عدمها، حيث ستتضح الصورة بشكل كبير خلال اليومين المقبلين بعد غيابه عن «الأصفر» في المباراتين السابقتين للإصابة.