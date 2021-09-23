يعقوب العوضي



التقى رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر مع أمين سر اتحاد كرة اليد قايد العدواني بصورة ودية مساء أول من أمس بحضور أعضاء مجلس الإدارة مشعل القبندي وطلال العتيبي إلى جانب مدير المنتخب الوطني الأول فهد الهاجري، ومدير المركز الإعلامي في الاتحاد عبدالله حسين الصالح، وذلك للحديث عن تطوير اللعبة والخطط المستقبلية للاتحاد وشكره على دعمه الرياضة الكويتية عامة وكرة اليد خاصة.



وفي السياق ذاته، أكد الشيخ فهد الناصر أن اللجنة الأولمبية الكويتية تضع وتسخر كل إمكاناتها لخدمة الرياضة في البلاد سواء عبر الدعم المادي أو المعنوي وتسعى بكل جهدها لتوفير المتطلبات الرياضية في مختلف الاتحادات، مشيرا إلى أن الكويت لديها العديد من المواهب والإمكانات، مؤكدا انه رغم الواقع الرياضي الصعب تنافسيا على مستوى العالم فإن المنتخبات الرياضية تقدم الكثير ولاسيما منتخب اليد صاحب الإنجازات التاريخية الأفضل، وعبر الشيخ فهد عن سعادته بالاجتماع وبالجهود التي يبذلها الاتحاد في سبيل تطوير اللعبة.



من جانبه توجه العدواني بالثناء على حضور الشيخ فهد لحفل قرعة بطولة الدوري العام بقسميه (الممتاز والدرجة الأولى) التي أقيمت 11 سبتمبر الماضي في صالة الشيخ سعد العبدالله الصباح في ضاحية صباح السالم مقر بطولة الدوري الممتاز.



وتحول قايد إلى مناقشة سبل تفعيل الدور الاستثماري والقطاع الخاص في منظومة اللعبة واسهامهم فيها للوصول الى العالمية والعودة للمنافسة على البطولات الدولية المختلفة وتسيد القارة الصفراء من جديد بهدف استعادة أمجاد الماضي.



وأوضح العدواني أن سبل التطوير يجب أن تكون عبر مرونة اللوائح والقوانين المحلية الرياضية والتي تسمح للهيئات والمؤسسات والاتحادات المحلية بتفعيل الدور الاستثماري بما يتناسب مع متطلبات الرياضة المادية خاصة أن الميزانيات الحالية للاتحاد الكويتي لكرة اليد لا تتوافق مع الاستحقاقات الدولية.



إلى ذلك، حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد النسائية أول فوز له في بطولة آسيا وجاء على حساب المنتخب الفلسطيني بنتيجة 28-20 وذلك في آخر مبارياته في دور المجموعات في البطولة الآسيوية المقامة حاليا في الأردن والمؤهلة لنهائيات كأس العالم.



إلى ذلك، أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد جدول مسابقات دوري الدرجة الأولى والذي يقام على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر الاتحاد في الدعية حيث تنطلق البطولة 29 سبتمبر الجاري بإقامة مباراتين فيلعب الساحل مع اليرموك وخيطان مع الشباب.