أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عن رعايتها للنادي الكويتي للغوص والإنقاذ الممثل الرسمي للكويت في المسابقات والبطولات الدولية والإقليمية في مجال الغوص والأنشطة تحت الماء.



وتتضمن هذه الرعاية مشاركة منتخب الكويت للتصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء، التابع للنادي الكويتي للغوص والإنقاذ، في البطولة العالمية للتصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء التي تقام في البرتغال في الفترة من 24 سبتمبر إلى 10 أكتوبر من سنة 2021 بمشاركة وفد يضم 12 عضوا يمثلون هذا المنتخب الذي يعتبر الفريق العربي الوحيد في هذه الفعالية العالمية.



وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في شركة ضمان علي الحمد إن الشركة تدعم الأنشطة الرياضية تماشيا مع رؤية الشركة الهادفة لتشجيع أسلوب الحياة الصحي في الكويت وقناعتها بأن ممارسة الرياضة بأنواعها المختلفة تسهم في المحافظة على صحة أفضل لجميع أفراد المجتمع وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة لتحسين صحتهم، حيث تعتبر الرياضة منصة فاعلة في تحقيق أهداف الوقاية الصحية، مضيفا ان «ضمان» تحرص على تشجيع الكفاءات الكويتية الشابة في تمثيلها بشتى المحافل الدولية والإقليمية انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية كأول شركة في الخليج تقدم خدماتها بالنظام المتكامل للمحافظة على الصحة (HMO) وأول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP).



وأعرب الحمد عن الفخر والاعتزاز الذي تشعر به «ضمان» لمشاركة النادي في هذه البطولة العالمية لتمثيل الكويت، وكذلك وجود أحد موظفي الشركة من الشباب ضمن أعضاء هذا المنتخب، حيث تشجع الشركة كوادرها وكل أفراد المجتمع على المشاركة الفاعلة في ممارسة هواياتهم الرياضية والتفاعل مع مؤسسات المجتمع والنجاح والتقدم في كل مجالات حياتهم.



من جانبه، عبر أمين سر النادي الكويتي للغوص والإنقاذ، محمد الصرعاوي، عن سعادته بتمثيل النادي للكويت في البطولة العالمية للتصوير الفوتوغرافي والفيديو تحت الماء المقامة في البرتغال، كأول بطولة تنظم بعد فترة توقف فرضتها تطورات جائحة كورونا في العالم، مشيدا برعاية شركة ضمان ودعمها للمنتخب في هذه البطولة الدولية المهمة.