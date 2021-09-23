مبارك الخالدي



علمت «الأنباء» أن اجتماعا تنسيقيا عقد ظهر امس ضم عددا من مسؤولي الأندية، حيث تم الاتفاق على اسم الشخصية المرشحة لرئاسة اتحاد الكرة في تشكيله الجديد بعد إجراء انتخابات اتحاد كرة القدم المقبلة، إذ تمت تزكية عبدالله الشاهين لمنصب الرئيس، فيما لاتزال المشاورات مستمرة حول منصب نائب الرئيس لوجود مرشحين هما هايف المطيري وأحمد عقله (نائب الرئيس الحالي).



وفي جانب آخر، استقرت لجنة المسابقات على تحديد أيام 3 و4 و5 نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2021-2022.