عبدالعزيز جاسم



اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في القادسية بقيادة خير الدين مضوي على جاهزية لاعبي الأصفر قبل المواجهة المرتقبة في نصف نهائي كأس سمو الأمير أمام الغريم التقليدي العربي الاثنين المقبل بستاد جابر، وذلك عندما تمكن من تطبيق بعض الخطط التكتيكية في ودية خيطان التي تمكن فيها من الفوز بهدفين دون رد سجلهما الوافد الجديد المدافع العراقي علي فائز ومحمد الربيع، وذلك في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ستاد محمد الحمد.



وكان واضحا أن هناك هدفين من إقامة المباراة، أولهما رغبة المدرب في تطبيق بعض الأمور الفنية بتفادي بعض الأخطاء التي حدثت أمام فريقي التضامن وبرقان بالإضافة إلى تطبيق بعض الجمل التكتيكية، لاسيما في الارتداد الدفاعي والتي يتميز فيها المنافس بحال الانطلاق بالهجمات المرتدة، وكذلك الوقوف على مستوى الثلاثي المهم، والذي سيمثل إضافة كبيرة من ناحية القيمة الفنية والخبرة وهم خالد محمد إبراهيم وفهد الأنصاري اللذان لم يشاركا في المباراتين السابقتين للإيقاف، وكذلك العمل على سرعة انسجام المدافع الجديد علي فائز مع باقي اللاعبين لأن «الديربي» لا يحتمل الخطأ وبحاجة إلى تركيز كبير لبلوغ النهائي، لاسيما أن المنافس هو الغريم التقليدي وحامل اللقب وبطل الدوري، وبالتالي فإن توفير جميع عناصر القوة أمر مهم وضروري في جميع الخطوط.