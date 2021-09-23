يحيى حميدان



حقق نادي الكويت مراده وتأهل الى نهائي منطقة الغرب في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على السلط الأردني 2-0، ليلحق بالمحرق البحريني، الفائز على العهد اللبناني 3-0، في نهائي «الغرب» والذي من المقرر له أن يقام يوم 20 أكتوبر المقبل في العاصمة البحرينية المنامة من مباراة واحدة، على أن يتأهل الفائز منهما الى نهائي البطولة عقب انتهاء تصفيات 3 مناطق مختلفة من «القارة الصفراء».



وجاء فوز «الأبيض» على الفريق الأردني بصعوبة، على الرغم من الأفضلية الواضحة للكويت في الشوط الأول والذي أنهاه متقدما بهدفين، حيث جاء الأول بعد تمريرة مميزة من المغربي مهدي برحمة لفيصل زايد، ليواجه الحارس الأردني معتز ياسين ويسددها قوية في شباكه (12)، وعزز الكونغولي ديوميرسي مبوكاني من تقدم الفريق الكويتاوي بعد عرضية مميزة من عبدالمحسن التركماني، حولها مبوكاني برأسه في شباك السلط (25).



ووضع تراجع نادي الكويت الواضح في الشوط الثاني جماهير «الأبيض» تحت الضغط في الشوط الثاني، حيث ابتعد عن تشكيل الخطورة اللازمة ولم يعرف اللاعبون كيفية التحكم بالكرة وإبعاد الخطورة عن مرمى حارسهم حميد القلاف، وجاءت الخطورة الأردنية عن طريق الجناحين أدهم القريشي وعبيدة أحمد، فيما أزعجت تحركات مهاجمهم الكاميروني رونالد وانغا الدفاع الكويتاوي نظرا لبنيته الجسمانية الضخمة وفوزه بمعظم الالتحامات الفردية، الا أن تفوق الكويت الواضح في الشوط الأول كان كافيا لهم لبلوغ نهائي منطقة الغرب.



وحصل لاعب «الأبيض» فيصل زايد على جائزة «رجل المباراة» عقب نهايتها.



الجبال: التراجع ذهني



من جهته، قال مدرب نادي الكويت، التونسي فتحي الجبال، إن تراجع اللاعبين في الشوط الثاني كان ذهنيا في المقام الأول وليس لأسباب فنية أو بدنية، إذ في مثل هذه المواقف يميل اللاعبون للتراجع وتأمين مناطقهم الدفاعية.



وأضاف الجبال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدم اللاعبون مجهودا كبيرا في الشوط الاول وكنا الطرف الأفضل خلاله بلا منازع، وأرى ان مثل هذه المباريات التي تقام بنظام خروج المغلوب تحتاج للنتيجة بغض النظر عن المستوى الفني أو جمالية الأداء».



وبين الجبال أن عدم ظهور النجم النيجيري المعروف جون أوبي ميكيل بمستواه المعروف في المباراة الرسمية الثالثة على التوالي يعود لعدم تأقلمه مع الطقس في الخليج وهو يحتاج الوقت للتأقلم وبالتأكيد سيكون إضافة كبيرة لنا في مختلف مباريات الموسم الحالي، مشيرا الى أنه يشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه ولمسنا مدى تفاعله وقربه من زملائه اللاعبين سواء قبل أو بعد المباريات.



أبو عابد: أخطاء ساذجة



بدوره، أرجع مدرب نادي السلط، جمال أبو عابد، خسارة فريقه لبعض الأخطاء التي وصفها بـ«الساذجة» وكان من المفترض تفاديها، مشيرا الى أن فريقه لم يظهر بالمستوى المتوقع منه في الشوط الأول، وهو ما كلفنا الخسارة.



وأردف أبو عابد: «بغض النظر عن مرارة الخروج من البطولة الآسيوية، إلا أننا راضون عما قدمه السلط وهو نادي حديث العهد ويخوض المشاركة الخارجية الأولى له، والوصول لهذا الدور المتقدم والخروج من فريق متمرس مثل نادي الكويت يعتبر أمرا مرضيا بالنسبة ونتمنى البناء على ما تحقق في هذه النسخة للمستقبل».