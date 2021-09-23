انطلقت أمس دورة المنسق الإعلامي للأندية للموسم الرياضي 2021-2022 في قاعة المؤتمرات بستاد جابر الأحمد الدولي.



وشارك في الدورة ممثلون عن مختلف الأندية والاتحادات، فيما قام بإلقاء المحاضرة الأولى رئيس اللجنة الإعلامية باتحاد الكرة الزميل سطام السهلي، على أن تختتم الدورة اليوم.



وقال السهلي إن الدورة تعتبر مهمة لمنسقي الأندية حتى يتسنى لهم استخراج بطاقة دخول الملاعب للموسم الحالي، موضحا أن النادي بإمكانه تأهيل منسق آخر في حال حصول المنسق الإعلامي الحالي على دورة سابقة والذي سيطلع على آخر التطورات والتعديلات من خلال إقامة ورش عمل بين فترة وأخرى.