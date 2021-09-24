مبارك الخالدي

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي عن قائمة الأزرق لخوض الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في الدمام 4 أكتوبر وأيضا استضافة مجموعة الأزرق في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة للفترة من 23 أكتوبر وحتى 31 منه، حيث ضمت القائمة: فواز مبيلش وجاسم عتيق وسلمان البوص وحمد القلاف ومبارك الفنيني ومحمد الهويدي ومهدي دشتي وبندر السلامة وحسين أشكناني وخالد الفضلي وخالد وليد الفضلي وراشد الدوسري وعبدالعزيز البحر وعيد الرشيدي ويوسف الحقان وطلال القيسي وعبدالله الجزاف وعثمان الشمري وناصر فالح وعبدالرحمن كميل وعبدالعزيز ناجي وفواز الصعب ويوسف الرشيدي وعلي عبدالرسول.



وكان اتحاد الكرة قد خاطب الأندية الرياضية رسميا مساء أمس الأول بقائمة المنتخب ومحددا الساعة التاسعة من صباح غدا السبت لإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل سفر البعثة الى عمان، كما أرفق برنامج إعداده المتضمن الحصة التدريبية الأولى له الاثنين المقبل على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة لخوض منافسات غرب آسيا وخوض مباراتين وديتين في قطر خلال الفترة من 13 حتى 19 من الشهر المقبل.