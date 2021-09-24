هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجهراء على نظيره الشمس المصري 79-78 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين بالقاهرة ضمن المعسكر الإعدادي الذي يقيمه الفريق حاليا في مصر، تحضيرا لدوري الدرجة الممتازة الذي ينطلق 3 أكتوبر المقبل.



وأشاد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الجهراء سعد العدواني، في تصريح لـ«الأنباء»، بالتزام لاعبي الفريق أثناء التدريبات والمباريات الودية، مضيفا: «يسير المعسكر التدريبي وفق الخطة الفنية المعدة من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي منعم الحبيب، ويتقدم بشكل مضطرد من الناحيتين الفنية والبدنية، ونأمل الوصول إلى افضل جاهزية ممكنة قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز، خاصة أن المباراة الافتتاحية ستكون أمام القادسية، ونسعى إلى المنافسة على المراكز الأولى في البطولة».