مبارك الخالدي



أعلن اتحاد كرة القدم عن إقامة قرعة الدوري الممتاز والدرجة الأولى للموسم الجديد 2021-2022 غدا السبت في مقر الاتحاد بالعديلية، حيث من المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من البطولة 3 نوفمبر المقبل، على أن ينطلق دوري الدرجة الأولى في 6 نوفمبر، كما كشفت لجنة المسابقات عن انطلاق البطولة التنشيطــيـــة (كــــأس الاتحاد) في 4 أكتوبر، حيث قسمت الفرق إلى 3 مجموعات بواقع 5 فرق في كل مجموعة، وذلك بحسب ترتيب الفرق في بطولة الدوري في الموسم الماضي، على أن يتأهل أصحاب المراكز الأولى وصاحب أفضل مركز ثان إلى الدور النصف النهائي.