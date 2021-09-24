أسامة المنصور



أشاد المتسابق المخضرم مزهر التناك بالجهود التي تبذلها إدارة نادي باسل سالم الصباح لسباق السيارات والدراجات نحو تفعيل الأحداث الرياضية المعنية برياضة السيارات والدراجات النارية على المستوى المحلي وكذلك الإقليمي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إدارة النادي كانت وما زالت تلعب دورا محوريا في السعي نحو الاهتمام برياضة السيارات والدراجات وتطويرها.



وعن جاهزيته لخوض غمار البطولات، أفاد بأن فريق Q80 بقيادة الشيخ دعيج الفهد يعتبر من الفرق المحترفة وله سلسلة من الإنجازات باسم الكويت خاصة في تلك المنافسات الدولية التي أقيمت بالولايات المتحدة، موضحا أنه يجلس خلف مقود سيارة من نوع فورد تنافس ضمن فئة الـ Super Street V 8 ذات المحرك المتطور الذي يعمل بنظام Turbo وبحجم مكينة يصل الى Cid 600 تم تجهيزه من خلال Pro Line وهي من إحدى الشركات المشهود لها في مجال تجهيز السيارات، آملا أن نشهد موسم حافل بالإنجازات الكويتية.