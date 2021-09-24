هادي العنزي



أكد مدرب الفحيحيل ظاهر العدواني لـ «الأنباء»، أن الفريق سيغادر مكتمل الصفوف الأحد المقبل إلى بندك في مدينة اسطنبول التركية، بعدما تأجلت مغادرته التي كانت مقررة أمس الخميس بسبب عدم الانتهاء من الإجراءات المتعلقة ببعض المحترفين، لافتا إلى أن الجهازين الفني والإداري ارتأيا مغادرة الوفد مكتمل الصفوف عوضا عن المغادرة أمس بتخلف لاعب أو أكثر، على أن يعود وفد الفريق 10 أكتوبر المقبل.



وذكر العدواني أن المعسكر التدريبي سيشهد إقامة 3 وديات مع أندية تركية متفاوتة المستوى الفني لتحقيق أقصى استفادة من المرحلة الإعدادية الأخيرة للدوري الممتاز، مضيفا: «أنهينا المرحلة الأولى والأهم من الإعداد محليا، وسيـكـــون المعـســكر التركي لوضع اللمسات الأخيرة على الشكل العام والأسلوب الذي سيتبع مع الفريق في منافسات الدوري المقبلة، وصولا لأفضل توليفة ممكنة للفريق، على ان نأخذ المباريات الودية على درجة عالية من الأهمية، مع تجربة عدد من العناصر الشابة».

وأشاد بالدور الكبير الذي قام به رئيس مجلس إدارة الفحيحيل حمد الدبوس، وحرصه على متابعة كل التفاصيل وتذليل جميع العقبات، وقد تغلب الفحيحيل على اليرموك 3-1 في آخر مبارياته الودية المحلية منتصف الأسبوع الجاري.