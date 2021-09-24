مبارك الخالدي



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته استعدادا لمواجهة الغريم التقليدي القادسية الإثنين المقبل في نصف نهائي بطولة كأس سمو الأمير، حيث اكتملت صفوفه بالجاهزية الكاملة لنجم الفريق علي خلف الذي غاب عن مباراة «الأخضر» أمام الجهراء بداعي الإيقاف وتبقى مشاركته ضمن خيارات المدرب الكرواتي انتي ميشا الذي يشعر بالاطمئنان لقوة دكة بدلاء الفريق فضلا عن جاهزية القائمة الأساسية للاعبين.

وفي شأن متصل، لاتزال إدارة الفريق في انتظار الكتاب الرسمي حول جاهزية ستاد جابر لإجراء حصة تدريبية قبل المباراة المرتقبة، إذ يفضل الجهاز الفني التدرب على الملعب لاسيما أن عددا من اللاعبين الجدد لم يسبق لهم اللعب عليه من قبل.