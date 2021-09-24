عبدالعزيز جاسم



يسعى الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم في القادسية، إلى تجهيز نجم الكرة وقائد «الأصفر» بدر المطوع لمباراة القمة المرتقبة مع الغريم التقليدي العربي في نصف نهائي كأس سمو الأمير المقرر لها الاثنين المقبل والتي ستقام على ستاد جابر، حيث من المقرر أن ينتظم المطوع في التدريبات اعتبارا من اليوم بشكل انفرادي، على أن يكون التقييم النهائي لقدرته على اللعب من عدمها من خلال دخوله التدريبات الجماعية وكذلك من خلال التقرير الأخير للجهاز الطبي الذي سيحرص على سلامة اللاعب أولا خوفا من تفاقم إصابته العضلية التي حرمته من المشاركة في الدورين التمهيدي وربع النهائي وغاب على أثرها عن التدريبات طوال الفترة الماضية.



ويمثل المطوع عنصر قوة لـ«الأصفر» من ناحية القيادة والمهارة والخبرة الكبيرة في مثل هذه المباريات لذلك سيكون تواجده إضافة كبيرة للفريق.



إلى ذلك، قام الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري خير الدين مضوي بإبلاغ الجهاز الإداري بضرورة التعاقد مع محترف في مركز وسط الملعب «ارتكاز» لتعويض رحيل لاعبي الوسط سلطان العنزي إلى العربي، ورضا هاني إلى كاظمة.

ولم يكن «الأصفر» يفكر في التعاقد مع محترف خامس رغبة في الاكتفاء بـ4 محترفين إلا أن رحيل الثنائي جعلهم يعيدون النظر مرة أخرى ولديهم حاليا أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المحترفين سيستقر على أحدهم الجهاز الفني بعد الانتهاء من مواجهة «الأخضر».