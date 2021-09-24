هادي العنزي



أبدى مدرب الفريق الأول لكرة السلة بنادي اليرموك خالد القلاف رضاه عن سير معسكر الفريق في القاهرة، الذي يأتي تحضيرا للمشاركة في بطولة الأندية العربية الـ33 لكرة السلة، والتي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة من 29 سبتمبر الجاري وحتى 9 أكتوبر المقبل.



وذكر المدرب الوطني خالد القلاف أن «أبناء مشرف» لعبوا 3 مباريات ودية مع فرقا مصرية متميزة، مضيفا لـ«الأنباء»:«التقينا بأندية الشمس، الجزيرة، والزمالك بطل أفريقيا، وجاء معدل التسجيل مرضيا بدرجة كبيرة، وبما لا يقل عن 70 نقطة في كل مباراة، وذلك رغم الإصابات التي داهمت 3 لاعبين من أعمدة الفريق، وهم محمد الحداد، محمد الدخيل، وفيصل ذياب، بالإضافة إلى غياب قائد الفريق محمد دشتي، وعدم انضمام لاعب القادسية بنظام الإعارة حسن دشتي لأسباب مجهولة إلا أن الفريق أظهر مستوى جيدا يعكس الروح العالية، والحرص على الظهور بأفضل صورة ممكنة في البطولة العربية».



وأكد القلاف أن القرعة وضعت اليرموك في مجموعة صعبة بالبطولة العربية، مضيفا ان هناك 4 أندية قوية في المجموعة الثانية، منهم فريق الزهراء التونسي الذي يعد مرشحا فوق العادة للظفر بلقب البطولة، لما يضمه من محترفين متميزين سبق لهم اللعب في الدوري الأميركي لكرة السلة (NBA)، فيما يعد فريق اليونان السوداني من بين أكثر الفرق المشاركة طولا، حيث يبلغ معدل طول اللاعبين 190 سم، بينما توج الشارقة الإماراتي ببطولة أخيرة في الإمارات، وأيضا الوكرة القطري المتطور على الدوام، وعليه فإن مجموعة اليرموك تعد من بين الأقوى في البطولة، ورغم ذلك نسعى للتأهل إلى الدور ربع النهائي على أقل تقدير.



يذكر أن وفد اليرموك برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة يوسف الطاهر، ويضم خالد صالح إداريا، ومحمد بوعباس مساعدا للمدرب.