اختتمت أمس دورة المنسق الإعلامي للأندية للموسم الرياضي 2021-2022 التي أقيمت في قاعة المؤتمرات في ستاد جابر الدولي، بمشاركة ممثلين عن مختلف الأندية والاتحادات، حيث قام بإلقاء المحاضرات رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد الكويتي لكرة القدم الزميل سطام السهلي، وتم التركيز فيها على آخر التعديلات والتطورات في مهمة المنسق الإعلامي.



هذا، وحضر ختام الدورة الأمين العام لاتحاد كرة القدم صلاح القناعي، حيث قام مع السهلي بتوزيع شهادات التخرج على المشاركين، كما وجه شكره إلى جميع المشاركين في الدورة وحرصهم على مواكبة آخر المستجدات في هذا المجال، متمنيا منهم مواصلة المشاركة في ورش العمل والدورات التي ستقام مستقبلا.