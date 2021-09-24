يعقوب العوضي



احتل منتخبنا الوطني لكرة اليد للسيدات المركز العاشر في البطولة الآسيوية الثامنة عشر للسيدات والمقامة حاليا في الأردن، وذلك بعد خسارته من سنغافورة بنتيجة 24-15، في المباراة التي دارت بينهما أمس ضمن أدوار التصنيف في البطولة، إذ تعتبر مشاركة سيدات الأزرق تاريخية حيث إنها الثانية رسميا والتي شهدت فوز أول ووحيد له على حساب فلسطين بنتيجة 28-20 في دور المجموعات.



وكان الإعداد للبطولة جيدا إذ انطلق محليا بتدريبات بدنية لتعويض فترة التوقف الطويلة عن خوض المباريات في البطولة المحلية الوحيدة ممثلة في دوري السيدات العام، والذي نال لقبها فريق القرين، حيث احتاج مدرب المنتخب الألماني أبوبكر زرماني ومساعده نصاف بنت محمد للكثير من المقومات لإعادة اللاعبات إلى حالة جيدة من الجاهزية البدنية، ثم انتقل المنتخب الى البوسنة وخاض عدة مباريات تجريبية لترسيخ الجانب البدني والتكتيكي وخلق الانسجام بين تشكيلة الفريق، والتي تتراوح الأعمار فيها بين 16 و22 سنة.



وأعربت رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد الكويتي لكرة اليد د.الجازي المونس عقب المباراة عن الرضا بالمستوى العام الذي ظهر به «أزرق السيدات» في أول بطولة رسمية دولية له، مشيدة في الوقت ذاته بالروح العالية التي لعبت بها اللاعبات وجهودهن المبذولة طوال أيام المنافسات إلى جانب منتخبات متطورة فنيا ومتقدمة في التصنيف.



وجددت الجازي تأكيدها أن الهدف الرئيس من المشاركة في البطولة الحالية هو اكتساب الخبرة والاحتكاك وإعداد قاعدة لفريق المستقبل والبناء عليها «لذلك تم اختيار لاعبات يافعات تتراوح أعمارهن بين 16 و23 عاما قادرات على العطاء لسنوات»، مشيرة إلى أن الطاقم الفني للمنتخب وجد في الفريق عناصر مؤهلة وقادرة على قيادة المنتخب مستقبلا.



وأشارت المونس إلى ملامح من هذه الاستراتيجية تضم خططا وبرامج إعدادية وتدريبية محلية على مدار العام تتخللها اقامة مباريات ودية إلى جانب محاولة استقطاب المواهب الشابة في المرحلة المقبلة.