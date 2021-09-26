عبدالعزيز جاسم



سحبت مساء أمس قرعة دوري stc بدرجتيه الممتازة والأولى بمقر اتحاد الكرة بحضور عضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المسابقات سالم سعدون الرشيدي ومدير لجنة المسابقات د.حامد الشيباني ومدير لجنة التطوير والتدريب عبدالعزيز حمادة وممثلي الأندية.



وشهدت مباريات الجولة الأولى من الدوري الممتاز الذي سينطلق في 3 نوفمبر مواجهات حامل اللقب العربي مع التضامن بطل دوري الدرجة، فيما يلتقي الكويت مع اليرموك وكاظمة مع الفحيحيل والنصر مع السالمية والقادسية مع الشباب.

وحسب القرعة، ستقام مباراة «الديربي» بين الغريمين العربي والقادسية في الجولة الثانية، فيما ستكون مواجهة الكويت مع القادسية في الجولة الثالثة، بينما تشهد الجولة التاسعة لقاء العربي والكويت.



كما أسفرت مباريات دوري الدرجة الأولي الذي سينطلق 6 نوفمبر، عن مواجهتي الساحل والصليبخات، وخيطان مع الجهراء، فيما سيكون برقان راحة.