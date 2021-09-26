ناصر العنزي



يتحدد مساء اليوم الطرف الأول للمباراة النهائية لكأس سمو الأمير في المواجهة التي ستجمع الكويت وكاظمة على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر بانتظار الطرف الثاني الذي سيتحدد غدا في مواجهة «الديربي» بين العربي حامل اللقب والقادسية، علما أنه تم تحديد يوم 23 نوفمبر المقبل موعدا لإقامة المباراة النهائية برعاية سامية من سمو الأمير.



وبلغ الفريقان المربع الذهبي بعد فوز الكويت على الساحل وخيطان وتخطي كاظمة كلا من السالمية والنصر، وعيه فكل فريق يسعى اليوم لاستغلال الفرصة للاقتراب بقوة من منصة التتويج، لاسيما أن «الأبيض» اعتاد الفوز في البطولات فيما غاب «البرتقالي» طويلا عن البطولات اذ آخر لقب حققه في بطولة كأس سمو الأمير كان موسم 2010-2011.



وأكمل «الأبيض» جاهزيته لمواجهة اليوم، حيث يستند مدربه التونسي فتحي الجبال الى مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على تجاوز هذه المهمة بأمان، وصحيح ان الفريق يحظى بنسبة جيدة من الفوز لكن يعتمد ذلك على أداء اللاعبين واستغلالهم الفرص المتاحة للتسجيل، وكان «الأبيض» قد خاض مباراة آسيوية الثلاثاء الماضي تجاوز بها السلط الأردني بهدفين نظيفين ليصل إلى نهائي منطقة (غرب) لكأس الاتحاد الآسيوي ولذلك فهو مطالب اليوم بأن يقدم أفضل مما كان عليه خصوصا أن صفوفه تضم لاعبين محترفين من الطراز الرفيع وفي مقدمتهم النيجيري جون ميكيل والمغربي المهدي برحمة.



من جانبه، فإن كاظمة بقيادة مدربه البوسني داركو نيستروفيتش تمكن من فرض نفسه في المربع الذهبي رغم صعاب الإعداد وعدم تواجد كامل محترفيه، إلا أن داركو نجح في تخطي المباراتين السابقتين بثبات وبعناصر محلية أمام خصمين عنيدين هما السالمية والنصر، وقد اطمأن الجهاز الطبي على سلامة المهاجم شبيب الخالدي إذ تأكدت مشاركته اليوم، وتدعيما لصفوف «البرتقالي» هذا الموسم فقد تم التعاقد مع مهاجمين هما البرازيلي مايكون سانتانا وقبل أيام قليلة مع الأردني أحمد العرسان قادما من الفيصلي الأردني.